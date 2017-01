Muñeca de "La Bella y la Bestia" enciende el debate en Twitter

Luego del reciente estreno del ‘remake’ del clásico de Disney “La Bella y la Bestia”, las tiendas se han abarrotado de un sinfín de ‘merchandising’ de la misma. No obstante, la muñeca de la Bella ha generado controversia entre varios de los usuarios de Twitter.

En sí, el desarrollo del filme “La Bella y la Bestia” ha provocado también una cierta polémica. La misma Angela Lansbury, conocida actriz de Hollywood, no ha tenido muy buenos comentarios al respecto, mientras que algunas otras personas criticaron la voz de Emma Watson al cantar.

What the fuck is this? Did the plastic from Lord Farquaad's batch LEAK into Belle's vat at the factory?! pic.twitter.com/Q8uJJfDnE5 — Kingsley (@kingsleyyy) 7 de enero de 2017

Pero nada causó más debate que la nueva muñeca de Bella, recientemente lanzada al mercado. El fotógrafo estadounidense William Herrington fue uno de los primeros en subir imágenes del juguete en Flickr y encendió la polémica en las diferentes redes sociales: una de ellas Twitter.

“Sabía que las muñecas de las historias de Disney Store nunca son una réplica 100% exactas de los actores, ¡pero esta fue una atrocidad!”, dijo el fotógrafo a BuzzFeed News sobre la muñeca de La Bella.

when you order an emma watson doll online but a justin bieber doll in a yellow dress & a wig arrives instead pic.twitter.com/PUQUBXyufT — rebekka (@dolanschistad) 7 de enero de 2017

“Su rostro era brillante y estaba cubierto de pecas (que parecía más una enfermedad de la piel) y su cabeza parecía que estaba siendo desgarrada y rasgada. En cuanto a su parecido con Emma… Realmente no hay ninguno”, agregó.

Otros usuarios de Twitter llegaron a comparar el rostro de la muñeca con el del cantante Justin Beiber.