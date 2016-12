El detalle por el que esta foto de Donald Trump se ha hecho viral

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se convirtió en la persona del año elegida por la revista Time, entre una lista de figuras o el grupo de individuos que resaltan en las noticias a lo largo del año.

El anuncio fue hecho por la editora en jefe de Time, Nancy Gibbs, en el programa matutino de la cadena NBC, el sistema que utiliza Time desde hace una década para dar a conocer a la persona que ha elegido.

Según Gibbs, Donald Trump destaca por el hecho de haber “desafiado tantas expectativas, haber roto tantas reglas” y derrotado a dos partidos políticos, tanto en los comicios internos republicanos como con su victoria ante la demócrata Hillary Clinton.

“Nunca se ha visto una persona que haya destacado (en el mundo político de EEUU) de esa forma tan poco convencional”, agregó Gibbs en el programa Today, que se emite desde Nueva York.

pinteres Donald Trump, elegido como persona del año por la revista Time. (Foto: EFE)

No obstante, la portada de la revista Time ha despertado curiosidad entre los usuarios del Twitter debido a un detalle que pocos han percatado. La imagen de Donald Trump despertó gran curiosidad por que su cabeza esta debajo de la palabra “M” del nombre de la revista Time que hace parecer que este llevará cuernos.

“¿Time está troleando a Donald Trump con su portada de la persona del año?”, se preguntan los usuarios de Twitter. Algunos lo creen así, mientras que otros creen que es pura coincidencia que la “M” justo se ubique detras de la cabeza del electo presidente de los Estados Unidos. El hecho es viral en las redes sociales.

Zero chance the slew of 1940s aesthetic references in this shot are unintentional: Kodachrome palette, backdrop/shadow, Louis XVI chair pic.twitter.com/4WwUprLwpZ