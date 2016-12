Carrie Fisher: tierno homenaje de niñas vestidas de princesa Leia

Tras el fallecimiento de la actriz Carrie Fisher, conocida por su papel de Leia Organa en la saga de La Guerra de las Galaxias, el martes 27 de diciembre, miles de cibernautas la han homenajeado de diversas maneras en las redes sociales, compartiendo emotivos mensajes, ilustraciones y fotografías curiosas.

Es que la princesa Leia es considerada un referente para muchas mujeres. Todo un ejemplo de rebeldía, libertad, valentía y arrojo, rompiendo con el esquema de la típica princesa que no hacía mucho y siempre era rescatada.

A través de las redes sociales, algunas personas han compartido fotografías de niñas disfrazadas de la legendaria princesa Leia, como una tierna forma de homenajear a la fallecida actriz.

Una cuenta con aproximadamente 50.000 seguidoras, Single Mom Survives (“¡las madres solteras sobreviven!) fue la que arrancó el homenaje. De ese modo, las “mini-Leias” se han multiplicado por la web.

In honor of Carrie post pics of you or your feisty daughters dressed up like Princess Leia. I want to see em all. I'll start. #CarrieFisherpic.twitter.com/1u63OHRWir