Así reaccionaron en Twitter tras robo al sicario de Pablo Escobar

John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, sicario y mano derecha del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar, fue asaltado en la ciudad de Medellín (Colombia) por dos delincuentes que se trasladaban en motos y pidió a través de su cuenta de Twitter que la gente vuelva a portar armas.

“Medellín ya salió de la gran violencia. Es un paso muy importante. Pero ordas (sic) de motociclistas asaltan. No tenemos alcalde”, escribió “Popeye” en su cuenta en la red social Twitter, en la que se presenta como “exbandido en busca de una nueva oportunidad”.

Medellin ya salio de la gran violencia. Es un paso muy importante. Pero ordas de motociclistas asaltan. No tenemos alcalde.

Medellin no es la de los Años 80 y 90. Es una nueva ciudad. No hay esa violencia brutal. Solo que no hay Alcalde. Estamos solos