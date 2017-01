Se venga de su esposa por infiel y le juega esta terrible broma

Imgur. Un hombre que descubrió que su esposa lo estaba engañando se vengó de ella engañándola para que creyera que había perdido a la mascota de la familia.

El usuario de Imgur “SendMePicturesOfYourBathroom” compartió el intercambio de mensajes de texto con su ahora expareja, en donde le ruega que regrese.

Al principio de los mensajes, la esposa trata de actuar como si fuera inocente mientras le ruega a su esposo que lo piense bien.

Sin tomar en serio que su pareja está furiosa al señalarle que ella había estado engañándolo durante dos años, ella responde: “Siento mucho que te hayas ido todos los días por tanto tiempo”.

Esto solo agregó más leña al fuego, por lo que el exmarido señala: “Tengo que trabajar. Pagar las cuentas. Soy la única fuente de ingresos que tenemos.

A continuación, el exesposo amenaza con bloquear el número de su exmujer hasta que logra que ella le confiese con quién ha tenido el romance. Se trata de un hombre llamado Darrell.

El hombre responde: ‘Primero, su nombre es Darrel y segundo ESTÁCOMPROMETIDO! ¿Qué m*erda pasa contigo?’. Y añade: “Estoy acabado. Tienes hasta las 8pm para empacar tus m*erdad y nunca jamás vuelvas a hablar conmigo”.

En un esfuerzo para hacer entrar en pánico a su expareja, la infiel dice que ella será hará responsable de pagar la manutención de los hijos.

Él responde: “Me alegro de que hayamos terminado porque ahora me doy cuenta de que eres más tonta que una caja de rocas”.

“Yo no soy el padre, el padre del niño paga la manutención de los hijos. Veo que has sacado la estupidez de tus padres. Oh, y otra cosa, por alguna razón, la puerta principal se quedó abierta y Muffin se fue. No puedo encontrarlo en ninguna parte”.

Esto parece enojar a la mujer más por lo que su única respuesta es: “¡Cruzaste la línea %$&#!”

El usuario de Imgur explica más tarde que el incidente del gato desaparecido era de hecho un engaño, tranquilizando a los lectores que “Muffin todavía está en su torre de gato”.