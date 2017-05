Photoshop: ¿cómo trollear a tu amigo con sus fotos? Tutorial 100% Real no Fake Memes

¿Alguna vez te has preguntado cómo es que las personas crean esas imágenes con las fotos de sus amigos y las hacen virales? Pues si no lo sabes este tutorial 100% Real no Fake es para ti y es que algunos de los ‘reyes del Photoshop’ han llegado para explicarte la técnica secreta para hacerlo.

TUTORIAL

1) Abres tu Photoshop y creas una imagen rectangular. El tamaño depende cuan grande deseas que se haga la imagen.

2) En otra pestaña abres la foto de tu amigo al que deseas trollear.

3) Lo que debes hacer ahora es sacar de la imagen a tu amigo. Para esto usaremos la herramienta de nombre ‘selección rápida’ que está en la parte izquierda de su Photoshop y la pasaremos encima de la parte de la foto donde solo aparece nuestro amigo.

4) Una vez seleccionado esto, veremos como unas ‘hormigas’ rodean a nuestro personaje a lo que apretamos las teclas CONTROL + X para cortar y luego en la pestaña donde estaba la imagen ponemos CONTROL + V para pegar, apareciendo solo la imagen de nuestro compañero.

5) Ahora viene la mejor parte, en donde nosotros usaremos nuestra imaginación para crear las imágenes y es que podremos poner un fondo (por ejemplo en el espacio exterior) y en este colocar a nuestro amigo con ropa de astronauta. Así consecutivamente hasta que logremos el resultado deseado.

6) Guardar la imagen como .jpg y listo, tienes tus memes para trollear a tus amigos.

Photoshop: así es como las Kardashians cambiaron a través de los años

El antes y después de las Kardashian – Jenner. (Video: Peru.com)

También mira más cosas como estas en: peru.com