Novia no tenía amigas para sesión de fotos, así que invitó a...

Una brasileña de 24 años quería tener una sesión de fotos de novia antes de su boda, pero su problema era que no tenía amigas, así que decidió hacerlo con sus amigos de clase.

Rebeca estudia ingeniería informática y es una de las 4 mujeres que hay en su clase de 60 estudiantes, así que no es extraño que durante sus años de carrera solo haya hecho amigos masculinos.

“Se me ocurrió una semana antes de la boda, buscaba fotos del “proceso” de preparación de la novia con sus amigas, todas en albornoz, riéndose y bebiendo champán, y me puse algo triste porque no podía hacer algo así”, dijo Rebeca a Bored Panda.

Para suerte de ella, varios de sus amigos sí aceptaron la invitación. “La sesión de fotos fue divertidísima. Todos estaban tomando chupitos de alcohol barato y a veces se reían tanto que tenían que parar a recuperarse y luego seguir con las fotos”, comentó.

Ella compartió las imágenes en Instagram y se volvieron virales.

