La mirada que le dio Cara Delevingne al escote de Rihanna está dando de qué hablar

Rihanna es una mujer que siempre dará de qué hablar. Esta vez, la cantante se robó la atención de todos luego que luciera un vestido rojo con un escote pronunciado en la alfombra roja de la película “Valerian and the City of a Thousand”, en Londres.

El pronunciado escote no solo se robó la atención de las cámaras, sino también la de los asistentes, como es el caso de Cara Delevingne, actriz de la película, quien no pudo contenerse e inevitablemente sus ojos se desviaron a ver a la intérprete de “This Is What You Came For”.

El momento en el que la modelo se queda mirando los senos de la cantante quedó inmortalizado. Y como era de esperarse en las redes sociales los cibernautas crearon divertidos “memes”.

La foto va acompañada de un texto que dice “Todos somos Cara”, algo que a la actriz pareció hacerle mucha gracia.

La fotografía de su sorprendido rostro fue compartida por la misma Cara Delevingne, que se tomó todo muy a la broma. “Todos somos Cara”, escribió la actriz junto a su foto con Rihanna en alusión a la admiración del público ante la belleza de la cantante.

Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 3:37 PDT