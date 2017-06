Instagram: vende su anillo de compromiso tras descubrir el mayor secreto de su novio

Una mujer decidió poner a la venta en eBay el valioso anillo de compromiso que su novio le había obsequiado prometiéndole una vida eterna juntos. ¿El precio? Nada menos que 5.250 dólares. Hasta ahí todo parece encajar dentro de la normalidad: una relación que no dio para más y una mujer que busca deshacerse de su costoso aro de compromiso.

Sin embargo, en el lapso entre la declaración de amor y el momento clave surgió una revelación que terminó con el supuesto amor que ambos se habían jurado. O al menos él simuló prometer. Esta es la historia de una mujer identificada en eBay como “Laura” ha decidido contar y ha generado una gran revuelo en las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Es que Laura decidió poner a la venta su anillo de compromiso y redecorar la vivienda que alguna vez compartió con él —de quien prefirió mantener oculta su identidad— tras descubrir que su prometido prefería acostarse con otros hombres. Lejos de odiarlo, la mujer comprendió la situación, pero cortó todo de raíz.

Es por eso que decidió poner a la venta lo más valioso que él le había obsequiado y que ya no tenía ningún valor sentimental para ella: su anillo de compromiso. Con lo que pudiera sacar de él cambiaría gran parte del mobiliario de su hogar para empezar una nueva vida rodeada de objetos que no le recuerden la fatídica relación.

“¿Sabes qué ocurre cuando estás comprometida y tu novio súbitamente comienza a pasar demasiado tiempo con su amigo, Brad? Y tú dices ‘está bien, Brad es un sujeto fantástico. Es una linda persona, es gracioso y tiene un gran sentido de la moda’. Pero entonces cuando tu novio no regresa a casa porque tuvieron una ‘noche salvaje’ junto a Brad y regresa caminando como si fuera John Wayne a las 4 p.m. al día siguiente. ‘Deben habérsela pasado muy bien divirtiéndose juntos’”, contó la joven.

Laura además contó cómo descubrió la doble vida de su novio. La mujer advirtió todo cuando estaba acomodando las cosas para su nuevo casa. En un bolso se dio un portazo con la realidad. En su interior había un disfraz que no era de ella. También un par de tacones rosas de la talla de su prometido. Y hasta una peluca rubia. Y un hermoso vestido. De inmediato supo que no eran para una fiesta de disfraces.

“Dejó de tener sexo conmigo como hubiera querido a pesar de mi cuerpo”, confesó Laura. “Además se afeitaba sus partes íntimas y yo me preguntaba para qué si no estaría conmigo esa noche”. Fue allí que se dio cuenta del embuste. El anillo le recuerda su fracaso en formar una familia con su novio y que ella no pudiera encenderlo como sí lo hizo su amigo Brad.

“Ahora somos mejores amigos, honestamente. Continuamos viviendo juntos hasta que tengamos suficiente dinero para mudarnos. Pero además tengo ofertas de hombres de eBay proponiéndome citas”, concluyó su singular historia la joven de 27 años.