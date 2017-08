Sexy 'diosa' posee uno de los rostros más bellos del mundo ¿quién es?

Colombia es uno de los países de donde se cree que, las mujeres tienen una belleza única e inigualable de todo el mundo. Este es el caso de una sexy chica llamada según su Instagram como Natycol85.

Esta lindísima muchacha ha despertado el interés de los usuarios de Instagram, ya que la catalogaron como la mujer con el rostro más bello de todos. Y es que las fotos de su red social así lo confirman. Todos quedaron felices con las imágenes.

En cada una de estas fotos se puede apreciar la belleza y el entusiasmo con que la mujer caleña posa frente al lente de la cámara. Su cuenta de Instagram posee una cantidad de 748 mil seguidores que no dudan en hacerle saber que tiene un cuerpo envidiable y un rostro ‘angelical’.

En su perfil de Instagram ella ha colocado un ‘fuerte mensaje’: no facebook. Al parecer ha tenido problemas con su cuenta o quizá prefirió no sumergirse en el mundo de esta red social. Aún no se sabe mucho de Naty, ni la edad que tiene por eso no desea dar mucha información en sus cuentas por motivos de seguridad.

Naty radica en Miami, pero siempre hace presente el amor que tiene por su patria Colombia. Hasta posa con la casaquilla de su nacionalidad. La bella mujer sabe de dónde viene y siempre se los recuerda a sus seguidores de Instagram.

Cada foto de Instagram que publica supera los miles de ‘me gusta’ en pocos minutos, y es que no nos queda más que apreciar la belleza de esta sexy chica. Te dejamos con una galería extensa de NatyCol.

