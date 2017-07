Instagram: sensual tenista que causa furor en las redes por sus 20 fotos

Cuando hablamos de tenis se nos viene a la mente, quizás, Maria Sharapova o Anna Kournikova. Pero una de estas bellezas de este deporte también es Caroline Wozniacki, danesa que llegó a ser número uno del mundo para la marca ESPN. Te invitamos a ver sus mejores imágenes de Instagram.

Caroline de 26 años, tiene un físico importante y ha señalado que no se cuida para parecer modelo, sino para mantener buena salud. ‘Está tan de moda tener curvas, pero hay que estar saludables. Si no me veo como supermodelo está bien, porque me veo excelente a mi manera’ expresó la tenista. Sigue leyendo la nota de Instagram.

En una oportunidad Caroline llegó a ser la número uno del mundo en tenis, ahora posee el puesto número 14. Sin embargo, para ESPN es la primera, por lo que la puso en la portada de su edición Body Issue, donde aparecen grandes estrellas del deporte, completamente desnudos.

Parece que ha sido una excelente elección de Body Issue, ahora solo queda esperar que salga la edición completa y poder apreciar las fotos. Mientras tanto te dejamos otras fotos de Caroline donde también muestra su belleza para su Instagram.

