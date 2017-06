Instagram: recrea escena del 'Rey León' en ropa interior y el final es así

¿Quién no se acuerda de la popular escena de la película “The Lion King” o el “Rey León” con la canción “The Circle of Life”? La posibilidad de que alguien conteste que no son pocas. Todos recordamos ese episodio y este video de Instagram te demuestra algo insólito.

La modelo de ropa interior Sveta Bilyalova quiso recrear esta parte de la gran película.

La rusa carga a un bebé león como si fuera Simba, el protagonista que en el filme se convertirá en el “Rey León” y lo eleva. Pero el cachorro no pudo aguantar los mandamientos de su cuerpo y le orinó en la cara.

A la mujer no pudo aguantar todo y no le quedó otra que poner cara de asco. Pero para muchos de los que vieron el video en Instagram, la acción de la chica estuvo fuera de lugar.

“No es lindo porque ese cachorro debe estar en el reino animal con su madre”, dijo uno de sus seguidores de Instagram. Algunos incluso plantearon que se trataría de un truco o montaje.

