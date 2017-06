Instagram: parecía una inocente selfie familiar, pero esto dejó aterrorizados a todos

Todos hemos escuchado alguna vez historias o experiencias fantasmales, cada uno de acuerdo a lo contado o vivido, se forma una idea de si esto es o no es real. Cada uno juzga la veracidad de estas actividades paranormales o decide simplemente no creer. Lee este relato de Instagram que te sacará los pelos de punta.

La realidad es que historias y evidencias de este tipo de presencias no faltan, sobre todo las fotográficas de Instagram. Son incontables los casos de imágenes tomadas sin darse cuenta que ahí aparecía un fantasma, hasta que la ven con detenimiento.

Bethany Harvey es la protagonista de esta historia. Ella pasó a visitar a uno de sus sobrinos y para recordar el momento decidió que se tomaran una selfie, la cual compartió en Instagram.

Por más que ella y su hermana buscaron alguna explicación no la encontraron, no había nadie en su sala de estar, y si hubiera alguien no conocen a ninguna mujer que sea parecida a la de la imagen de Instagram, ni con esa prenda.

Beth menciona que ahora su hermana no se siente nada tranquila en la sala de su casa, pues cree que esa presencia volverá a aparecer.

