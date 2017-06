Instagram: no se corta el cabello hace 13 años y es considerada la 'Rapunzel' humana

Dashik Gubanova no se ha cortado el cabello desde que tenía 13 años y ahora luce una larga cabellera de metro y medio, la cual casi toca el piso cuando ella está de pie. La joven comparte su particular look, similar a la princesa Rapunzel en su cuenta de Instagram.

La bella rusa comparte de manera habitual fotos y videos en su cuenta de Instagram, en donde muestra los diferentes looks que se puede utilizar con la larga cabellera.

Gubanova cuenta que dejó de cortar su cabello desde el 2003 y en su cuenta de Instagram explica que le “encanta” el cabello largo y que siempre deseó tenerlo hasta los pies. En algunos videos aparece en imágenes con su singular cabellera con diferentes estilos: castaño claro suelto, con trenzas, rizado o peinados especiales.

Por ello, en las redes sociales la han bautizado como la Rapunzel humana por su extensa cabellera. Incluso, para asemejarse más al personaje de Disney, Dashik Gubanova comparte fotografías con atuendos parecidos a los de la princesa donde sus seguidores de Instagram comentan el parecido entre ambas.

La joven rusa ha dicho que en algún momento de su vida se cortará el cabello y lo donará para la realización de pelucas, pero mientras tanto se encarga de cuidarlo y de mantenerlo lo más sano posible con el uso de aceite de oliva y semillas.

