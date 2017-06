Instagram: modelo dejó su dieta de 500 calorías y ahora asombró al mundo así

La industria de la moda no tiene compasión con las modelos y no les presta atención cuando no cumplen con los estándares de peso y talla. Cansada de esto Liza Golden-Bhojwani, decidió darle una lección al mundo de la moda. Revisa sus imágenes de Instagram del antes y después.

La modelo compartió fotos, en una de ellas subió una posando en su primera Semana de la Moda en 2012 y la otra, en su imagen actual.

“La foto de la izquierda soy yo en el inicio de la cima de mi carrera. Mi primera Semana de la Moda, en la cual tenía la talla que necesitaba. Estaba contratada para shows increíbles, caminando al lado de chicas a las que una vez admiré, estaba llena de adrenalina. Pero después de desmayarme una noche en mi departamento cuando estaba preparando una de mis comidas bajas en calorías, decidí renunciar a la dieta y al régimen de ejercicio al que me sometieron y decidí hacerlo por mi cuenta”, relató la modelo en su Instagram.

La modelo comenzó a incluir más alimentos en su dieta y subió de peso. Las críticas llegaron rápidamente a su Instagram. Cinco años después de esto vive una vida diferente. Su dieta se hizo más saludable.

Empezó a comer un poco más para no sentirse débil, se le veía distinta de a pocos y el rechazo por su peso no tardaron en llegar.

“Para todos los que me dicen que vaya al gimnasio, me ejercito 5 veces por semana con un personal trainer. Si están buscando una modelo talla 0, dejen de seguirme en Instagram. Soy la persona más saludable y fuerte que nunca fui y es todo lo que me importa”, finalizó la mujer.

