Instagram: María Sol Pérez, la "diosa del clima" a la que Cristiano le dio 'like'

María Sol Pérez, es la chica del clima de la Argentina, título que se ganó debido a la presentación del tiempo que hace en Sportia, un programa del canal de cable TyC Sport. En los últimos días se conoció que hasta le dio ‘like’ Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.

¿Crees que el mejor jugador del mundo haya sido capaz de revisar el Instagram de esta sexy chica?

La chica del clima de Sportia, noticiero de deportes, consultada sobre el interés del astro portugués señaló: “Por ahora no estoy saliendo con él. Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi nada de eso. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado uno de Instagram”, dijo.

Estas son algunas de las imágenes que posteó en Instagram y que habían encandilado al astro portugués. Sin duda que la Argentina es tendencia en los últimos meses por sus llamativas curvas.

Te dejamos las fotos más sensuales de Instagram de esta bella mujer que en el país gaucho son tendencia en los últimos tiempos.