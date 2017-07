Instagram: la historia de la profesora de kinder despedida por incursionar en el porno

Imagínese usted estar en yendo a recoger a su menor hijo a su kinder y cuando quiere conocer a la profesora se da cuenta de que ya la había visto en otros lugares no aptos para menores de edad. Sí, esta es la historia de Instagram de una bella señorita que fue expulsada de un centro laboral religioso por incursionar en el mundo del porno.

Nina Skye, de 22 años, es el nombre de la hermosa mujer que se hizo viral en todas las redes sociales tras darse a conocer la historia en la que ella fue invitada a renunciar por parte de los directivos por conocer lo que hacía en su ‘otra vida’.

La damisela no solo trabajaba como profesora de kinder, sino que también lo hacía como una reconocida actriz porno. Cosa que no gustó mucho en algunos padres de familia. “Me encanta enseñar y me encanta el sexo, ojalá pudiera seguir con ambas cosas”, acotó en Instagram la muchacha.

