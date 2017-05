Instagram: tierno gatito estaba perdido y apareció en el lugar menos pensado

Esta es una tierna historia con un final impensado pero muy feliz. Se trata de Chanel, un gato pequeñito que cometió la travesura más tierna del mundo y todo quedó registrado en fotos compartidas en redes sociales como Twitter e Instagram que rápidamente se volvieron viral.

Su dueña Britney Diane vivió un gran susto hace unos días cuando no encontraba por ningún lado de la casa a su minúscula mascota. Desesperada la buscó debajo de los muebles, detrás de las macetas, en la sesta de la ropa sucia, entre otros lugares, sin imaginar hasta dónde llegaría la aventura de su felino.

El inquieto Chanel no tuvo mejor escondite que permanecer una hora dentro de una caja de Kleenex o papel tisue. Sí, así como lo lees, este pequeño gatito puso de cabeza la casa y nadie pensó que podía estar ahí.

We just spent a hour looking for her. pic.twitter.com/x00nQNP4nS