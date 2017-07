Instagram: esta sexy chica te mintió al verla y tú ni cuenta te diste, ¿qué hizo?

En Internet nada es lo que parece y mucho menos si hablamos de las redes sociales. ¿Por qué decimos esto? Pues esta es la historia de una hermosa jovencita de Rusia que se hizo viral tras subir fotografías a su cuenta de Instagram en donde se le veía como una ‘chica rica’ pero la verdad era otra.

Julia Stakhiva es el nombre de una señorita que se fue descubierta con ‘las manos en la masa’ y es que ella se hizo viral en todo el mundo por aparecer en Instagram como una de las chicas más millonarias de todo el mundo; sin embargo, todo fue una mentira para ganar seguidores en Internet.

La hermosa señorita rusa llegó a participar en un reallity show titulado “Rich Kid of Instagram” (Niños ricos de Instagram) en donde ella era una de las estrellas y, posteriormente, ella terminó demostrando su mentira de la manera más curiosa.

Un día, Julia alquiló un cuarto de un hotel lujoso en donde se tomó las imágenes que posteriormente hemos visto en su cuenta de Instagram y que le valieron la posibilidad de estar en este tipos de shows en los Estados Unidos sin contar la excesiva cantidad de seguidores que ganó.

“La nueva Kardashian”, fue la autodenominación que Julio se dio y esto no gustó mucho a todos sus fans que posteriormente se enteraron tras unas declaraciones al portal The Guardian que ella siempre les mintió y que en Instaqram no todo es lo que parece.

