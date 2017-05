Instagram: ella es Yazemeenah Rossi, la abuela más sexy que verás en tu vida Fotos Viral

¿Quién dice que para la belleza hay una edad límite? Si hablamos del tema superficial, esta bella señora ha demostrado que el tiempo no es un enemigo para estar siempre hermosa y es que Yazemeenah Rossi es una verdadera estrella de Instagram a pesar de tener una avanzada edad por un motivo muy peculiar, su encanto.

Tal como lo comentamos, esta bella mujer cuenta con 66 mil seguidores que la definen como una damisela en su máxima expresión. Ella se autodefine como “una viajante del tiempo, extraterrenal, que disfruta transitando en el planeta Tierra como Artista Visual” y es la encargada de sus retratos en Instagram de la manera más increíble.

Por otra parte, esta linda señora es una abuelita muy cariñosa y es que tiene dos hijos, dos nietos y un estupendo pelo cano que le ha caído a la perfección puesto que resalta mucho su rostro con un toque angelical que enamora a todo el que la llega a ver al menos una vez en la vida.

A pesar de toda su fama en Instagram, hay personas que dudan de que su figura sea 100% real, motivo por el cual ella respondió que “No me he hecho nada, pero eso no quiere decir que nunca me lo vaya a hacer. Tal vez un lifting de cuello que mejorase la línea del mentón, no estaría mal. La cuestión es que nunca me ha sobrado el dinero y he preferido gastármelo en mis exposiciones de arte, que yo misma me financio”, explicó Yazemeenah al Sunday Times.

Mira todas las bellísimas fotos de Yazemeenah Rossi en Instagram y entérate por qué decimos que es la abuela más sexy que verás en tu vida.