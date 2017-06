Instagram: por ahorrar dinero se tatuó con tinta barata, mira cómo quedó tiempo después

Este es el caso de una joven que decidió hacerse un tatuaje de rosas en el pecho, para ahorrar dinero se lo hicieron con pintura económica y el resultado no fue como el esperado. Pero con el paso de los meses no podrás creer cómo quedó. Mira las fotos del Instagram de la mujer.

Mira cómo quedó un tatuaje con pintura barata tres meses después

Con la historia de Instagram que te presentamos en esta oportunidad pensarás dos veces el hacerte un tatuaje barato en el futuro, al ser lamentable las medidas de sanidad que muchos optan, ya que están en contacto directo con la piel.

Todo dio inicio cuando una chica toma la decisión de tatuarse. Ella estaba feliz de tener los trazos que deseaba en el pecho, pero no sabía que todo necesita de una serie de cuidados, ya que se juega con la piel y en especial en una zona como esta.

Después de lucir durante 3 meses su tatuaje en su Instagram se empezó a infectar. Puede que también haya influido el cuidado que tenía lo que ocasionó un daño fuerte en la piel.

Lamentablemente el daño era muy fuerte cuando ella inició a tomar medicamento y no le ayudó. Dentro de los síntomas que dan la pauta que algo no está bien con el tatuaje es el dolor, hinchazón, mal olor y secreción, pero ella no les dio importancia.

El cuerpo de la chica rechazó el tatuaje de forma completa y lo expulsó de su piel por completo, esto se debe a que además de no ser un tatuaje de buena calidad su cuerpo luchó contra él.

