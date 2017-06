Instagram: 20 horrores ortográficos que hicieron 'llorar' a la Real Academia Española

Desde pequeños entramos a la escuela para aprender las normas de ortografía por el resto de nuestras vidas, pero después de ver estos mensajes en fotos de Instagram, estas personas harán ‘llorar’ de manera descontrolada a la Real Academia Española.

No sabemos si estas personas no fueron al colegio o simplemente no supieron aprovechar la oportunidad de leer un libro, los errores son realmente notorios y nadie quisiera observar un mensaje mal escrito, nos quita todo el sentimiento.

‘Bienbenidos’, ‘Poyo’, ‘Habrir’ son palabras que no existen en ninguna parte del mundo y esto es realmente un error. Si quieres mejorar tu escritura de todas maneras, necesitas tomar un libro y leer muchas veces. Mira las imágenes Instagram.

Lee lo que quieras: fútbol, cómics, cuentos, pero hazlo. Eso te ayudará a no pasar vergüenza ante otras personas que saben lo que escriben.

Además, leer te hará tomar mejores decisiones en la vida. ¡Toma este consejo de la mejor manera!

A continuación te presentamos una serie de imágenes de Instagram que muestran que algunas personas nunca se preocuparon por su escritura. A ver si tú te das cuenta de ellos.

