Instagram: 20 fotos de la sexy modelo fitness que gana mucho dinero por una foto publicada

Hace 4 años, Jen Selter comenzó a trabajar en su cuerpo y no tiene problemas de subir fotos de los resultados en sus redes sociales como Instagram. Sus rutinas e imágenes no sólo son la envidia y admiración de cualquier internauta, sino que ha llegado a la fama por su ‘perfecto’ derriere.

Con sus 6.5 millones de seguidores en Instagram, ella ha firmado contratos millonarios para publicitar a las diferentes marcas de suplementos alimenticios, ropa deportiva y equipamiento.

Si no conoces y no has escuchado el nombre de esta mujer, no sólo te sorprenderá ver sus imágenes con su escultural belleza, sino que también te asombrarás con la cantidad de dinero que recibe por subir una sola foto a Instagram.

Jen Selter gana 50 mil dólares por subir una sola foto a Instagram, Facebook o Twitter. No obstante no abusa de estas grandes cantidades, ya que sólo acepta colgar una imagen por mes.

Por lo tanto, pareciera que su futuro pinta muy bien, pues Jen logró incrementar sus seguidores en Instagram de un millón a 5 en tan solo 12 meses. Es una de las mayores inspiraciones para millones de mujeres que quieren tener una vida más sana y ser, evidentemente, más atractivas.

