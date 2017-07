Instagram: 20 fotos de la sexy española que es 'modelo' y te culturiza con su cuenta

Romina, una periodista catalana, se cansó de ver cómo distintos usuarios en Instagram escriben de una forma incorrecta, sin importar las reglas del idioma español. Ella decidió hacer algo para no tener más molestias con eso.

La periodista creó una cuenta de Instagram donde comparte imágenes de ella, pero con una descripción en la que se explica alguna regla para escribir bien.

‘Se me ocurrió que la única manera de hacerlo era llamando la atención, porque si no la gente no te hace caso. Si te pones en plan serio, en modo serio, normalmente la gente pasa’, dijo Romina a CNN.

La cuenta tiene más de 30 mil seguidores en Instagram y cada publicación que hace se llena rápidamente de comentarios. ‘En esta red está hora de moda el mundo de las blogueras, con sus fotos con las manos en forma de corazón, un paisaje maravilloso detrás o en hoteles paradisíacos. Quise parodiar este mundo y hacer lo mismo’, culminó.

La periodista comenta que recibe comentarios de agradecimiento al momento de escribir, ya que así sus seguidores pueden mejorar su redacción.

