Instagram: 20 fotos de la sexy chica fitness que 'miente' a sus seguidores por esta razón

Su nombre es Gracyanne Barbosa, y es una modelo fitness brasileña que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram. Es hermosa e increíblemente fuerte, pero algunos aseguran que usa peso falso en sus levantamientos. Un fisiculturista llamado Nick Miller quiere desenmascararla.

Lo importante del video comienza en sí hasta el minuto 1:49, donde el vengador fisicoculturista comienza a listar las inconsistencias de los clips de la bella Gracyanne.

Miller comienza diciendo que le llamó la atención un video donde aparece cargando cinco pesas de 45 libras a cada lado de la barra, lo equivalente a 200 kilos. Con tal peso la mujer hizo una rutina de 10 squats como si fuera lo más sencillo de este mundo; sin usar protección en las muñecas ni faja.

El hombre señala que 200 kilos es demasiado y Barbosa ni se inmutó. Su cara no luce rojiza del esfuerzo y sus venas no se saltaron, algo verdaderamente sorprendente para alguien que no es fisicoculturista, sino modelo de Instagram:

“Si alguna fisicoculturista pudiera levantar ese peso y hacer 10 repeticiones, entonces eso la convertiría en la más famosa powerlifter que existe. Ella sólo modela su derriere y hace reiteraciones fácilmente”.

Sin embargo, nadie niega que Barbosa tiene un físico y fuerza envidiable, ese cuerpo está hecho a base de esfuerzo y ejercicio. Ella orgullosamente lo presume en su cuenta oficial de Instagram.

¿Deseas tener más noticias de redes sociales? Entra aquí