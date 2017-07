20 fotos de la modelo de playboy que expulsaron de un supermercado por ser muy sexy

Una playmate llamada Tanja Brockmann de 29 años, originaria de Alemania, fue víctima de discriminación por parte de unos trabajadores en un supermercado en España. Para los empleados resultaba muy provocativa su vestimenta. En Instagram puedes conocer más de ella.

Ella se encontraba en la tienda departamental Eroski, en España. Era un día muy soleado y sólo vestía un short corto, además un top negro que fue el detonante para su expulsión.

La modelo no tenía otra prenda que ponerse, por eso la abordaron y la llevaron hasta la puerta de salida. “Fue muy desagradable para mí. Todos me veían como si me hubiera robado algo”. Mira sus increíbles fotos de Instagram.

En Instagram, ella cuelga diversas fotos luciendo muy provocativa. No puede creer que por una simple vestimenta se logre tanto drama. Hasta el punto de expulsarla de un lugar público.

