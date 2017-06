Instagram: 15 fotos de la estrella del cine para adultos que ahora es una 'gamer'

Quizás algunos recuerden a la famosa actriz de cine para adultos Paige Jennings, ella tomó la decisión de dejar atrás esta carrera. Ahora ha escogido otro nuevo e inusual empleo. Revisa sus mejores fotos de Instagram.

Paige ha decidido forjarse una carrera como gamer profesional y vloguera de juegos en línea. Quién lo hubiera pensado.

Ella pensó que la industria del cine para adultos era algo divertido, pero se dio cuenta que no. Jennings sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con otra faceta: los videojuegos.

“En verdad pensé que el cine para adultos sería mi destino, pero no era un mundo de diversión, apertura y sexualidad. Tiene sus propias reglas y había mucho pros y contras que no me gustaron”, explicó a una cadena de noticias.

Así que, ya alejada de la industria porno, Paige ha decidido abalanzarse al mundo ‘geek’ o de los ‘gamers’, abriendo su perfil en YouTube llamado Redhead Redemption (Redención pelirroja) donde continuamente sube videos contando sus experiencias con los videojuegos. ¿Qué te pareció la nota de Instagram?