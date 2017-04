YouTube: ¿inocente selfie aterró al mundo por este detalle que nadie notó?

Cada cierto tiempo, las redes sociales nos sorprenden con todo tipo de fotografías y videos de YouTube que rápidamente se transforman en viral.

Y es que esta vez, Alex publicó una tierna imagen en compañía de su pareja, con el texto “amo a mi novia aunque sea géminis”. Al observar, todo luce normal. Sin embargo, al prestarle mayor atención, aparece un detalle que espantó a todos los cibernautas.

Justo detrás de ambos, se encuentra un espejo que refleja la cara de la joven. Obviamente, al notarlo, todos inmediatamente empezaron a lanzar teorías al respecto, según indica Upsocl. No obstante, al leer detalladamente la descripción de la imagen, queda claro que todo fue por su signo zodiacal: géminis.

¿Crees que esta imagen está editada o es real? Eso siempre lo dejamos a tu criterio, saca tus propias conclusiones.

i love my girlfriend even if shes a gemini pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8