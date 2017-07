¡Increíble! Joven se somete a más de 100 cirugías para transformarse en un "alien asexual”

Vinny Ohh, es un joven de 22 años de Los Ángeles, California (Estados Unidos) que viene captando la atención de todos en Facebook luego que se sometiera a más de 100 operaciones y gastara más de 50 000 dólares para dejar de lucir como humano y convertirse en lo que él considera un “alien asexual”.

Vinny es modelo a tiempo parcial, artista del maquillaje y activista LGBT. Según informó Daily Mail, el joven afirma que no es ni un hombre ni una mujer.

“Quiero ser un alienígena asexual. Quiero reflejar por fuera cómo me siento por dentro. La imagen general que quiero es la de un alienígena. Quiero ser un híbrido; ni un hombre ni una mujer”, explicó en un post de Facebook.

Empezó con su sueño a los 17 años, primero se retocó los labios, después le siguieron dos rinoplastias, retoques en las mejillas, en la frente, entre otros cambios gracias al bisturí, “todo para parecer extraterrestre”.

“No quiero que la gente piense que estoy intentando convertirme en una mujer. Podría vivir sin órganos sexuales así que por qué debería tener un pene o una vagina”, afirma sobre su vida íntima. Es más, plantea, precisamente, extraer sus genitales, los pezones y su ombligo.

“Durante los años me he dado cuenta de que no soy gay, ni bi, ni trans, ni ninguna de esas cosas. Simplemente quiero ser yo. Lo hago para inspirar al mundo en cierto modo. Quiero que la gente deje de etiquetar a los demás o se ponga a encasillarlos”, asevera.