Facebook: el vendedor 'Pepe Lucho' y Will Smith 'cantan' canción 'Men in Black'

El trabajo del productor musical Tito Silva no nos deja de sorprender. Popular en Facebook, por compartir cada semana una nueva mezcla o ‘mashup’ de famosos personajes peruanos e internacionales, esta vez nos trae algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Silva, que nos ha presentado en varias oportunidades en Facebook irreverentes fusiones como la de “Cariño bonito” del ‘Zambo’ Cavero y la letra de “One Love” de Bob Marley, esta vez nos trae al recuerdo al popular ‘Pepe Lucho’ de la Teleferia.

Este personaje se hizo conocido hace unos años en Facebook, por la manera y habilidad que tenía para vender sus productos. Su fluidez de palabra, lo convirtió rápidamente en un personaje muy reconocido en el mundo de las ventas vía TV.

El productor musical en esta oportunidad, ha decidido juntar la voz de ‘Pepe Lucho’ con la canción interpretada por Will Smith, ‘Men In Black’ soundtrack de la película del mismo nombre. Imposible no escuchar hasta el final el video en Facebook.