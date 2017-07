Facebook: sacerdote afirma llevar siempre condón "por si acaso"

Tras la ola de críticas en distintas redes sociales, como Facebook, la Arquidiócesis de Hermosillo en Sonora (México) anunció que investigará al sacerdote Tomás Herrera Seco, luego de pronunciara públicamente palabras en contra del celibato. Herrera Seco reconoció durante una reciente entrevista que, “porque el padre es muy travieso”, porta siempre un preservativo.

“Yo me siento muy libre de no tener vergüenza de verme con quien sea, del género que sea, yo apoyo tanto a personas gay, políticos, en mi vida personal me mantengo con mucha estabilidad”, afirmó el sacerdote mexicano para el programa radial Proyecto Puente.

“Pero yo viajo, y si hay necesidad de echar una partida, la echo”, aseveró Herrera Seco, recién asignado como párroco en la iglesia de San Pedro ‘El Saucito’, en una zona rural. “Yo siempre llevo mi condón preparado por si viene al caso”, admitió.

No obstante, el padre aclaró que el condón “es para que se use si se necesita”, pues ha llevado “una vida sexual casta” hasta el momento. “Hasta ahora no lo he necesitado pero nunca digas de esa agua no he de beber”, subrayó.

Las declaraciones de Herrera Seco, que en el pasado impartía lecciones de ética y moral como parte de sus labores, han sido condenadas por la Iglesia Católica. La Arquidiócesis ha reiterado en un boletín que “los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los Cielos”, y ha anunciado que llevará a cabo la investigación correspondiente. (Fuente: RT en español)