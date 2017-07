Pilló a su mujer con otro y la respuesta de ella causó revuelo en redes

Insólito video de Facebook. Un hombre sabía que su mujer estaba con su amante y por eso llegó hasta el lugar donde la ‘dejaban’. Cuando el marido la encara, ella dice algo que causó revuelo en las redes sociales.

El video de Facebook inicia cuando Marco, el marido, da con el paradero de su mujer. Ella estaba bajando del coche de su amante. El hombre grabó todo e incluso toca el vidrio diciendo ‘hola’ a su esposa.

Marco dice: ‘miren de dónde están saliendo’, los amante acababan de salir de un hotel. Luego la mujer comenta: ‘¿Por qué haces esto?’, mientras que el vehículo del amante se va. En el video de Facebook, la chica dice algo que causó miles de comentarios en esta red.

“Por lo menos él (amante) 2 horas me cumple”, indica la mujer. Ella le dice a su esposo que no la satisface sexualmente como el otro hombre. “Tú ni 2 horas me completas, Marco” finaliza la chica en el video de Facebook.

Al final del video de Facebook, la mujer le dice a Marco: “es increíble que quieras grabarme, que quieras publicar sólo porque hubo alguien que te está ayudando a cumplir ese papel de macho”.

Mira el video aquí.