Facebook: pareja canta 15 éxitos del 2016 en tan solo 3 minutos

Éxitos como “cheap thrills”, “i took pill in ibiza”,“one dance”,“work”, entre otras grandes canciones son las que interpretaron estos jóvenes antes de terminar el año 2016, lo curioso es que hicieron un compilado de 15 canciones en tan solo 3 minutos. Al final hicieron un resumen de todas las canciones como si fuera una sola. Aquí te compartimos el enlace de Facebook.

Las canciones que aparecen en este compilado son:

7 years – Lukas Graham

Cheap Thrills – Sia

I took a pill in ibiza – Mike Posner

Work – Rihanna

Cake by the ocean – DNCE

Stressed out – twenty one pilots

Hold up – Beyonce

Side to side – Ariana Grande

Send my love – Adele

This is what you came for- Rihanna

One dance – Drake

Can’t stop the feeling- Justin Timberlake

24k magic – Bruno Mars

Black beatles – Rae Sremmurd

Closer – Chainsmokers ft Halsey

Aquí te enseñamos el video de 3 minutos en el cual los jóvenes mostraron su talento por el canto y los dotes de pianista, te divertirás un buen rato.