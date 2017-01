En medio de inundación, hicieron parrilla con el agua al cuello

En el medio del desastre natural, el humor de un grupo de amigos de la localidad de La Emilia, al norte de Buenos Aires, Argentina, se hizo viral en Facebook. Compartieron varias imágenes en la red social haciendo una parrilla con el agua, literalmente, hasta el cuello. El hecho generó todo tipo de comentarios.

Las fotos las compartió el usuario Coky Nuñez, un músico de la localidad de La Emilia. En las imágenes en Facebook, este grupo de amigos se muestra en distintas situaciones, intentando ponerle buena cara al drama. Pero la foto que más se viralizó es la de uno de los jóvenes sonriente junto a la parrilla, con el fuego encendido, unos chorizos y hamburguesas completando la imagen.

Los jóvenes compartieron las singulares imágenes en Facebook con varios hashtags: #inundación #laemilia #terraplén #asado #asadoargentino #rock #amigos #loscokis #espiritulibre. E inmediatamente, otros usuarios las replicaron en la red social y Twitter, y también les escribieron decenas de mensajes de apoyo tras el desastre.

“Todo está vivo a pesar del dolor….si me sonreís!”, escribió Coky en Facebook, acompañando una foto que muestra lo que está viviendo La Emilia por estas horas. Esta localidad de 5.500 habitantes fue golpeada por una inundación. Según las autoridades, toda la localidad se vio afectada y hay unos 600 evacuados.

No busquen más. Este es el mejor asado de la historia de la humanidad https://t.co/LE65eguEpE pic.twitter.com/Cq5LwLrUY0

Todavía no salgo del shock por el flaco haciendo asado en medio de la inundación. Yo no sé cómo podés vivir siendo suizo y no argentino.

MPL