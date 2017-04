Facebook: llamó a radio para dedicar canción a su pareja y descubrió amargo secreto

Un nombre puede cambiarlo todo. Ese es el caso de un chico que descubrió la supuesta infidelidad de su pareja cuando ésta mencionó a otra persona en medio de una transmisión en vivo de un programa radial. Así puedes verlo en este enlace de Facebook.

En un video de Facebook consta la escena capturada en el programa radial Al Aire Con El Terrible. En la cabina se encontraba el cantante mexicano Virlan Garcia. Un joven llamó para darle una romántica sorpresa a su pareja, pero el que se llevó la peor fue él mismo. El hombre hizo que llamaran a su novia para dedicarle una canción interpretada en vivo por el artista.

Todo muy romántico hasta que el cantante acabó el tema y el locutor le preguntó a la joven quién creía que le había dedicado la canción. José, que era la persona que estaba en línea, esperaba, obviamente, que lo nombrara a él. Pero, en su lugar, la mujer dijo “Arturo”.

¿Quién es Arturo?”, cuestiona el presunto engañado.

“Es un amigo. Es un compañero de trabajo…”, titubea la presunta infiel que no tardó en agregar: “Yo no sé por qué tú andas haciendo estas cosas, José. Yo no te pedí nada”.

El hombre totalmente molesto y avergonzado dijo: “Es una estupidez mía estar haciendo esto en el aire y todo, quemándome, para que tú me digas Arturo”.

“Mira, José, yo no sé qué está pasando, y yo no te pedí nada. Ok, adiós”, contestó la chica antes de colgar.

El video, compartido el 15 de abril en la página de Facebook de CELLEGRINI, ya cuenta con más de 6.4 millones de reproducciones.

Completo en YouTube:

