Facebook: la terrible historia de la joven que salvó su vida al publicar selfie

Esta es una historia real, no le pasó al amigo de un amigo como decía un pequeño corto muy conocido de un canal de televisión; sin embargo, no deja de ser aterradora y es que, si no fuera por Facebook y por la selfie que esta chica se sacó en un momento crítico, no se habría salvado de una desgracia.

Amy Wilson es el nombre de una chica que había iniciado una relación con un muchacho de nombre Joshua Knight. Ambos contaban con 19 años y la mujer estaba perdidamente enamorada del hombre, tanto que dejó pasar algunas reacciones muy fuertes que este tenía hasta que un día pasó lo peor.

Según se cuenta en Facebook, un día el chico se puso muy enojado con Amy al descubrir que ella estaba conversando con uno de sus amigos y no pudo controlarse por lo que decidió golpearla en distintas ocasiones a las que ella supo esquivar de increíble manera.

Así es como la señorita Wilson trató de calmar a Joshua pero este se puso peor, motivo por el cual la muchacha se encerró en el baño, cogió su celular y comenzó a tomarse selfies muy terroríficos con un mensaje para que sus amigos llamen a la policía y la puedan salvar.

¿Cómo termina esta complicada y triste historia de Facebook? Aquí te dejamos las fotografías para que lo veas.

