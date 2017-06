Facebook: conoció a anciana vendedora y lo que ella le dijo conmovió a miles

Una historia de Facebook viene conmoviendo a miles de personas que se topan con este caso. Italo Aguilar conoció a Emilia y a su esposo, una pareja de edad, mientras vendían escobas en un triciclo. Él era fiel cliente de ellos, pero un día todo cambió y lo que la anciana le dijo dejó pensativo al protagonista de este relato.

Tras verlos siempre juntos, un día le pareció curioso que Emilia caminara sola. Tanta fue su inquietud que le preguntó sobre su esposo. Ella tuvo que contar lo que sucedía y el por qué de su soledad, al momento de vender escobas y otros artículos.

“Hoy me llamó la atención verla sola. Me detuve un momento y me contó que su esposo ya no puede trabajar porque le han cortado los deditos de uno de sus pies por la diabetes. Eso rompió mi corazón. Ella tiene más de ochenta años y sigue esforzándose. Y ahora debe hacerlo sola”, expresó Ítalo en su cuenta de Facebook.

Pero lo más conmovedor vino después, Ítalo se dispuso a ayudarla y ha compartir su historia en su cuenta de Facebook. Aguilar sintió la necesidad de apoyarla en lo posible, pero antes de irse de regreso a casa le preguntó:

Ítalo: “¿Sabía que Dios no se ha olvidado de usted?”

Emilia: “Lo sé, sino no tendría fuerzas”.

Realmente una historia que conmueve a más de uno en las redes sociales como Facebook, la publicación ha llegado a casi los 3000 ‘likes’ y casi los 4000 compartidos.