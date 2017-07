Ahora podrás comerte a Pikachu y otros Pokémon. ¿Quieres saber cómo? Descúbrelo aquí

Tras el próximo estreno de “Pokemon: I Choose You!”, la nueva cinta basada en el videojuego de Nintendo, McDonalds alista una excelente iniciativa para Japón. ¿Qué pasará? Resulta que la reconocida cadena pondrá en venta unos helados McFlurry inspirados en Pikachu y otros Pokémon.

La comunidad nipona está votando a través de las redes sociales por su Pokémon favorito y así este pueda obtener un sabor en esta edición especial de McFlurry. ¿Cuántas presentaciones tendrá este helado? Nada más y nada menos que 6 tipos.

Pikachu McFlurry coming to McDonald's Japan: https://t.co/4X9h835kAe by #RubyRosexiao via @c0nvey pic.twitter.com/LPSmoa9LPJ