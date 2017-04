USA: nuevo tiroteo en escuela de San Bernardino deja dos muertos

Un tiroteo en una escuela en San Bernardino, Estados Unidos (USA), ciudad situada a unos cien kilómetros al este de Los Ángeles, dejó dos muertos por heridas de bala, informaron fuentes del cuerpo de bomberos citadas por los medios locales.

Por el momento, no se conocen muchos detalles acerca de este incidente que tuvo lugar en la escuela de enseñanza primaria North Park de San Bernardino hacia las 10.30 hora local (17.30 GMT).

There was a “large police response" after shooting at San Bernardino elementary school, police chief says https://t.co/LtKI3TdKHfpic.twitter.com/y7bSg1audN — CBS News (@CBSNews) April 10, 2017

“Es una situación en desarrollo”, indicó al respecto el portavoz de los bomberos del condado de San Bernardino, Eric Sherwin.

Al respecto, la Policía de San Bernardino (SBPD) informó que el tiroteo dejó dos muertos, ambos adultos. El hecho ocurrió en la escuela North Park Elementary, ubicada en la cuadra 5300 de la calle North H.

El jefe de Policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, informó a través de su cuenta de Twitter de que el balance preliminar de lo sucedido asciende a dos víctimas mortales y dos personas heridas.

Además, Burguan señaló que las primeras investigaciones apuntan a un posible caso de “asesinato y suicidio” dentro del aula, y añadió que el sospechoso del tiroteo sería uno de los fallecidos.

Acerca de los heridos, el jefe policial afirmó que “posiblemente” son estudiantes y aseguró que fueron trasladados a un hospital sin que, por el momento, se sepan detalles acerca de su estado.

There is a report of a shooting at Northpark Elementary. Large police response, please stay out of the area. More info to follow. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

There are two wounded, possible students. Taken to local hospitals, condition unknown — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Fuente: EFE / Agencias