Tiroteo en USA: congresista republicano resulta herido en Virginia

Varias personas resultaron heridas hoy en Estados Unidos (USA), entre ellas el congresista republicano Steve Scalise, durante un tiroteo ocurrido hoy en Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington.

El tiroteo se produjo, según las informaciones preliminares aportadas por testigos y por la Policía de USA, durante un entrenamiento de béisbol de miembros del Partido Republicano.

Active shooter situation during this mornings trip to the Y. Terrifying. Am ok. Sheltered in place & under lockdown. pic.twitter.com/iJs6fZpjiK — Joseph Miscavige (@JoeMiscavige) 14 de junio de 2017

El legislador republicano Mo Brooks estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo y relató a la cadena CNN que, además de Scalise, cree que hay al menos otros cuatro heridos, aparentemente asesores del congresista y personal de seguridad.

Scalise es el tercer republicano de mayor rango de la Cámara de Representantes de EEUU.

De acuerdo con Brooks, el autor del tiroteo portaba un rifle y disparó decenas de veces.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14 de junio de 2017

El autor del tiroteo en USA fue reducido por las autoridades, pero no está claro si está en custodia o fue abatido, de acuerdo con las informaciones preliminares.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, comentó en su cuenta de Twitter que tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, quien hoy cumple 71 años, como su vicepresidente, Mike Pence, están al tanto de la situación.

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) 14 de junio de 2017

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, agregó Spicer.

Fuente: EFE

