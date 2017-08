Mueren 6 miembros de una familia latina tras el paso de Harvey

Seis de los fallecidos como consecuencia de las catastróficas lluvias dejadas por el huracán Harvey son miembros de una misma familia latina, entre ellos cuatro niños, cuyo vehículo fue arrastrado por las aguas cuando trataban de salir el domingo de Houston, informaron hoy los medios locales.

Entre las víctimas figuran, los bisabuelos de la familia, de 81 y 84 años, respectivamente; y cuatro menores: de 16, 14, 8 y 6 años de edad, informó hoy la cadena local KTRK.

Los menores han sido identificados como Devy Saldívar, Dominic Saldívar, Xavier Saldívar, y Daisy Saldívar.

Las autoridades confirmaron el rescate de una persona en Green Bayou, al este de Houston, quien aseguró que la furgoneta en la que viajaban fue arrastrada por las aguas con sus seis familiares dentro.

“La furgoneta no ha sido localizada”, indicó la policía de Texas.

