Terremoto en Grecia: los daños que dejó el sismo en la isla de Kos

Cuando apenas intentaba recuperarse de los estragos turísticos que ha dejado la crisis de refugiados, la idílica isla de Grecia de Kos fue golpeada esta madrugada por un terremoto de una magnitud de 6,4 en la escala de Richter que ha dejado dos turistas muertos y más de un centenar de heridos.

A las 01.31 de la madrugada hora local (22.31 GMT), el sismo, cuyo epicentro se encontraba entre Kos y el balneario turco de Bodrum, a unos 10 kilómetros de profundidad, sacudió durante casi medio minuto la isla.

Según muestran las imágenes transmitidas por los medios locales, en cuestión de pocos minutos se derrumbaron parcial o totalmente una serie de edificios antiguos, entre ellos el minarete de la mezquita o partes de las iglesias de San Nicolás o de Ayía Paraskevi.

A powerful earthquake has rocked the Greek Island of Kos, killing at least two people and injuring more than 200. @DamoNews #9News pic.twitter.com/XTcLeHwSwy