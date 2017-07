El niño de 11 años con mayor intelecto que Einstein y Hawking

Un niño de 11 años ha obtenido una puntuación más alta que el físico Albert Einstein y el cosmólogo Stephen Hawking en la prueba intelectual de la Asociación Internacional de Superdotados Mensa.

La llamada marca de genio está asociada con 140 puntos de coeficiente intelectual (CI), mientras que Arnav Sharma logró 162, el máximo resultado posible que uno puede lograr.

Si bien Einstein y Hawking no realizaron la prueba, se estima que ambos tendrían un nivel de 160, dos puntos menos que Arnav, quien aseguró que realizó la difícil prueba sin haberse preparado.

Su altísima calificación en el examen lo coloca en el 1% de personas con mayor nivel de IQ del Reino Unido.

“La prueba Mensa es bastante difícil y no mucha gente lo aprueba, así que no esperes pasarla”, dijo Arnav a The Independent, desde su casa en el pueblo inglés Reading.

Arnav solía tener pasión por el canto y el baile, e incluso llegó a las semifinales del Got Talent for Dancing de Reading, con una actuación de estilo “Bollywood” cuando tenía ocho años.

Sus pasatiempos son tocar el piano, el badminton, la natación y la lectura. Además, puede nombrar todas las capitales del mundo.

