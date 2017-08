Finlandia: un hombre acuchilla a varias personas en una plaza

Un hombre sin identificar hirió este viernes a varias personas con un cuchillo en una céntrica plaza de la ciudad finlandesa de Turku, al suroeste del país, informó la Policía finlandesa.

Tras el ataque, los agentes dispararon al sospechoso en una pierna y luego lo detuvieron, señala la Policía en su cuenta de Twitter.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se alejen del centro de Turku hasta que los agentes comprueben que ya no existe peligro. (Fuente: EFE)

Pro IS spread this video on #Turku stabbing attack in #Finland @jrossman12 @tonicapuozzo1 pic.twitter.com/aHagyVcXUE