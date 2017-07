Detienen a la joven que indignó a árabes por este 'inmoral' video

La Policía de Arabia Saudita ha detenido a la joven que desató la polémica en la Red el pasado fin de semana por publicar un video en YouTube, en el que paseaba con “ropa inmodesta”, informa RIA Novosti citando a la cadena Al-Ekhbariya. Su caso pasa a manos de la oficina del fiscal general.

Concretamente, el video muestra a la mujer –se reporta que se trata de una modelo llamada Khulood- caminando con una camiseta de manga corta y una minifalda por una fortaleza histórica vacía en Ushaiager, una aldea situada al norte de Riad.

“Debe ser castigada”

Inmediatamente, multitud de internautas reaccionaron con indignación en las redes sociales dirigiendo duras críticas hacia la joven y pidiendo su arresto por violar las reglas de vestimenta del reino (las mujeres en Arabia Saudita deben llevar en público largos y holgados vestidos –conocidos como abayas– y la mayoría se cubre el pelo y la cara con un velo negro).

“La gente que no respeta las reglas del reino no merece vivir en él”, escribió un internauta. “Lo que hizo no se puede considerar ‘libertad personal’. Está claro que quería provocar a la gente e ir contra las normas sociales del país. Debe ser castigada por ello”, reza otra publicación.

Sin embargo, otros usuarios han defendido que la libertad de vestimenta no debe ser considerada como un crimen y han afirmado que si la mujer fuera extranjera se estaría hablando de su belleza y no de otra cosa. (Fuente: RT en español)

