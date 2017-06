China: 7 muertos y 66 heridos en una explosión en una guardería

Al menos siete personas han muerto y otras 66 han resultado heridas, nueve de ellas de gravedad, tras producirse hoy una explosión, cuyas causas se desconocen, a las puertas de una guardería en la ciudad de Xuzhou (este de China), informan medios oficiales.

La explosión tuvo lugar poco antes de las 17.00 hora local (09.00 GMT) a la entrada de la guardería, justo cuando los niños y sus familias salían del establecimiento, mientras que otros pequeños aguardaban a la llegada de sus parientes para recogerles, anunciaron las autoridades.

Según la cadena estatal de televisión CCTV, dos personas fallecieron en el acto y otras cinco tras ser trasladadas a un hospital, si bien no se detalló la edad de las víctimas.

En un video divulgado por esta cadena, se aprecia una escena caótica a la entrada de la guardería, con numerosos adultos o menores tirados en el suelo, junto a manchas de sangre en el asfalto.

En la grabación, se oyen gritos de ciudadanos que piden ayuda e instan a otros a llamar al teléfono de urgencias, mientras algunos de los heridos tratan de levantarse y comienzan a llegar camillas.

Además, el medio publica imágenes de un médico atendiendo a un menor que permanece inmóvil en una camilla de un hospital. A su espalda, aparecen varias enfermeras trasladando a otros pacientes con quemaduras visibles.

Aunque las autoridades no han divulgado las causas de la explosión, las escuelas y guarderías chinas son objeto de ataques de forma periódica por parte de enajenados.

Fuente: EFE

ADVERTENCIA: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

#Update: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/PD1CJcOoda