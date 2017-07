Canadá: por poco quedan atrapados en un incendio forestal (VIDEO)

Mientras que continúa la evacuación de personas en el oeste de Canadá, las redes sociales se llenan de grabaciones que muestran a personas que escapan por los pelos de los incendios forestales que azotan la región.

Hasta el momento se han registrado al menos 220 focos de ese desastre natural, que han provocado la evacuación de 14.000 personas en Columbia Británica.

“Dios mío, andaría rápido”, afirma el pasajero del video subido a Twitter por Rally Aitken. El vehículo atraviesa una nube de humo y el fuego casi llega a la ruta.

“Pasamos este incendio la noche pasada en la autopista 20, da miedo. Altas llamas en ambos lados, humo negro, visibilidad cero a lo largo de 10 kilómetros”, comentó Aitken.

Alrededor de 1.000 bomberos luchan para detener el desastre y otros 300 han partido de otras regiones canadienses para ayudarles, informa CBC.

La situación podría empeorar por culpa de la intensificación de los vientos. (Fuente: RT en español)

Video of our escape through the Hanceville fires yesterday evening. Hwy 20 was open & it was still daylight above @JWagstaffe #bcwildfires pic.twitter.com/zE91oOD4dW