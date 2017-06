Bruselas: neutralizan a un hombre que portaba un cinturón suicida

Una explosión ha ocurrido este martes en la Estación Central de Bruselas, Bélgica, tras lo cual se ha llevado a cabo un operativo militar que ha dado como resultado un sospechoso gravemente herido.

“Hubo un incidente en la Estación Central. Hubo una explosión alrededor de una persona. Esa persona fue neutralizada por los soldados que estaban en la escena”, comunicó un portavoz policial a Reuters.

Según informes de testigos, el sujeto neutralizado portaba una mochila en su espalda y un cinturón con explosivos, informa La Libre. La Policía ha comunicado que la situación se encuentra bajo control.

Además de la estación de ferrocarril, la Policía ha evacuado Grand-Place —la plaza central de la ciudad— así como varias calles aledañas. Los oficiales manejan la versión de que se trata de un atentado terrorista, dato que aun está por confirmarse.

No ha trascendido información acerca del estado actual del sujeto herido por los oficiales. No obstante, las autoridades han confirmado que no ha habido más víctimas en este incidente. (Fuente: RT en español)

