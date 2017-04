Pretty Little Liars: 8 frases que los fanáticos deben recordar

Pretty Little Liars (Lindas /Pequeñas Mentirosas) es una serie de televisión estadounidense basada en la serie de libros del mismo nombre escritos por Sara Shepard. Fue estrenada en el 2010 y actualmente se encuentra emitiendo su séptima y última temporada.

La historia trata sobre un grupo de amigas llamadas Spencer Hastings, Hanna Marin, Aria Montgomery, Emily Fields y Alison DiLaurentis, las cuales sufren un cambio de 180 grados en su vida, cuando la última de ellas desaparece inexplicablemente mientras realizaban una pijamada y un año después, las cuatro chicas restantes empiezan a recibir mensajes de un personaje misterioso que se esconde bajo el seudónimo de A quien las amenaza con exponer sus secretos.

Si deseas saber más sobre la serie o si las dejaste de ver, retomarla, líneas debajo te presentamos ocho frases que te animarán a hacerlo.

1.- “Crees que conoces a mucha gente, pero después te sorprenden”.

*2.- *“La vida no se facilita al evitar las cosas”.

3.- “Lo hice porque estaba cansado de no poder proteger a la persona que más me importa en este mundo”.

4.- “Eres la persona más valiente que he conocido”.

5.- “Los amigos comparten secretos, eso es lo que los mantiene unidos”.

6.- “Es la parte tenebrosa lo que lo hace divertido”.

7.- “Tenemos preguntas y queremos respuestas, ¡no mentiras!”

8.- “Sé que no quieres una amiga en este momento, pero eso no quiere decir que tus amigas no te necesiten”.

