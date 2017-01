6 películas para fortalecer la amistad con tu mejor amiga

A todas las mujeres les encanta pasar tiempo con sus amigas, pero eso no quiero decir que siempre sea salir a tomar alguna bebida. En realidad, existen muchas actividades como ir al cine o ver películas en casa que les hagan recordar la hermosa amistad que las une y tal vez se sientan identificadas con alguna de ellas.

Es así que para ayudarte a realizar esa maratón y pasar un momento de chismes y risas con tus amigas, a continuación, te recomendamos algunas películas.

Esta es una de mis películas favoritas y está basada en el libro de Ann Brashares y que se llama en inglés The sisterhood of the traveling pants. Trata sobre la amistad entre cuatro chicas muy diferentes, pero que al mismo tiempo son inseparables. Te encantará.

En inglés se llama Beaches y está basada en la novela del mismo nombre escrita por Iris Rainer Dart. Esta hermosa historia nos cuenta la amistad de dos pequeñas que con los años deben pasar por pruebas muy fuertes y que las hará afianzar su amistad.

Llamada en inglés Bridesmaids es una película de comedia que te hará reír de principio al fin. La historia trata sobre dos mejores amigas, el matrimonio de una de ellas y la participación de la otra como dama de honor y sus celos de las otras chicas, las cuales parecen hacer un mejor trabajo.

¿Alguna vez pensaste en casarte el mismo día que tu mejor amiga? Si esa idea te emociona, eso no ocurre con todas las personas y es que a todas las novias les gustaría ser la protagonista de su matrimonio. Así que, si quieres reírte de eso con tu amiga, esta historia te encantará.

Si tus amigas y tú se conocen desde el colegio, tal vez se sientan identificadas con algunos momentos de esta película. Además, Chicas pesadas o Mean Girls como se le conoce en inglés te asegura grandes momentos.

Conocida en inglés como Aquamarine trata sobre la amistad de dos niñas de 12 años que por cosas del destino deben separar y que esperan un milagro que las ayude a evitar eso. Hasta que un día llega una sirena llamada Aquamarine y ella podría concederles un deseo si la ayudan.

Así que ya sabes, estas seis películas se podrían convertir en las infaltables de las pijamadas con tus amigas. ¿Agregarías algunas más?